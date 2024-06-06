Sakarya’da taşlı sopalı silahlı ‘kiraya zam’ baskını

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde GSM bayisi işleten İbrahim Yeşildaş ile işyeri sahibi A.A. arasında kiraya zam anlaşmazlığı bir türlü aşılamadı. İşyeri sahibi A.A. 4bin lira olan kirayı 10 bin lira yapmak isterken, kiracı İbrahim Yeşildaş ise kiranın fazla olduğunu belirterek teklifi kabul etmedi. Kiracı ile işyeri sahibi arasındaki bu anlaşmazlık sonunda mahkemelik oldu. Yaşanan anlaşmazlık sürerken işyerinin ışıklarının yanmadığını fark eden İbrahim Yeşildaş işyerine geldi. İşyeri ışıklarının sigortasını yapan Yeşildaş işi bittiği sırada işyeri sahibi A.A. ile karşılaştı.

İşyeri sahibi A.A. bir anda kiracısı İbrahim Yeşildaş'a, "Sen niye beni aramıyorsun lan?" diye bağrınca İbrahim Yeşildaş, "Seni neden arayacağım, işyerime şimdi elektriklerin sigortasını yapmak için geldim" dedi. İkili arasında yine kira meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında iddiaya göre A.A., belinden çıkardığı silahla İbrahim Yeşildaş'a ateş etmeye başladı. Can havliyle kaçmaya başlayan İbrahim Yeşildaş'ın arkasından işyeri sahibi A.A. 3 el daha ateş etti. Kiracı olay yerinden kaçarken öfkesini alamayan A.A. bu kez de işyerinin camı ile reklam panolarına saldırdı.

Akrabalarıyla birlikte kiracısının camları ile reklam panolarını taş ve sopalarla kıran A.A. dakikalarca taş attı. Yaşanan saldırı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay yerinden kaçarak polise giden kiracı İbrahim Yeşildaş işyeri sahibi A.A. hakkında şikayetçi oldu. Camları ve tabelası kırılan işyerinde 400 bin liralık zarar olduğunu söyleyen İbrahim Yeşildaş, işyerinde 4 kişinin çalıştığını ve onları riske atmamak için dükkanı boşalttığını, hakkını hukuk yoluyla arayacağını söyledi.

Yeşildaş, "Mal sahibiyle bir kira anlaşmazlığımız vardı. Kendisiyle mahkemelik olduk. Kendisi istediği kirayı alamıyordu. Bende istediği kirayı vermiyordum. İstanbul dönüşü aracımla geçerken dükkanımın ışıklarının yanmadığını gördüm. Bununla ilgilenirken dükkan sahibi aşağıya inerek 'Sen niye beni aramıyorsun lan' diye konuştu. Bende kendisine 'Seni neden arayacağım, sigortayı açmak için geldim' dedim. Sonra belinden silahı çıkartarak direkt tetiği çekti, üzerime doğru ateş etti. Silahı o anda tutukluk yaptı. Ben bu sefer dönerek kaçmaya başladım. Arkamdan 3 el ateş etti. Direkt öldürmeye ateş etti" dedi.

Yeşildaş, "Sonra aracıma binip kaçtım. Kiram 4 bin liraydı, yandaki arkadaşlara komşulara yüzde 80 zam yapmış, bana yüzde 150 zam yapmak istedi, kirayı 10 bin liraya çıkartmak istedi. Bende adaletli davranın diyerek kiranın 7 bin lira olmasını istedim. Ancak 7 bin lirayı kabul etmedi. Bende 'O zaman mahkeme neye karar verirse ona döneriz' dedim. Sonra ben kendi zam oranlarımı hesapladım, o şekilde kirayı resmi olarak hesabına göndermeye devam ettim. Dükkanıma 300-400 bin liralık zarar verdi. Şikayetçi oldum, olay yeri inceleme geldi, kovanları topladılar. Karakola gittik ifadelerimizi verdik ancak kendisi halen dışarıda" diye konuştu.

Cevap hakkını kullanan işyeri sahibi A.A. ise, "Kiracım eşi ve kendisi adına ayrı ayrı beyanname vermiş. Onlar için ben vergi ödemesi yaptım. Konunun kira ile ilgisi yok. Tüm bilgileri karakoldan alın. Konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.