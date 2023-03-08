Sakarya’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şehirde bazı kişilerin silahlı terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu, bu yönde çalışma yaptığını tespit etti. Yapılan bu önemli tespit sonrasında adli makamlardan alınan izinlerle birlikte TEM ekipleri belirlenen bazı kişileri yakın takibe aldı. bir süre yapılan takip sonrasında polis eş zamanla baskın için düğmeye bastı.

Geniş güvenlik önlemleri altında PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahsın yanı sıra sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıs olmak üzere toplam 2 şahsı polis gözaltına aldı.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın yanı sıra DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şahıs ile FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyette sorguya alındı.