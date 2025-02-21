Sakarya’da tüfekle vurulan 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Acı olay, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde 8 yaşındaki kardeşi R.E. ile birlikte olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 11 yaşındaki Ela E., kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın meydana geldiği evde polis ekiplerince geniş çaplı inceleme gerçekleştirilirken, alınan ilk ifadelere göre 8 yaşındaki R.E.'nin evde bulunan tüfekle oynarken yanlışlıkla tüfeğin ateş alması sonucu bu acı olayın meydana geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden çocuğun babası Ercan E.'nin gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.