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Giriş Tarihi: 9.5.2023 16:15

Sakarya'da vahşet: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp canına kıydı

Hendek ilçesinde, Tuncay Gülenç (55) birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu’yu (38) tabancayla öldürüp, geçen yıl intihar eden oğlunun mezarının başında yaşamına son verdi.

DHA
Sakarya’da vahşet: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp canına kıydı

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'yu, kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak öldürdü. Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart'ta ölen oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sakarya'da vahşet: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp canına kıydı
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