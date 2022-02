Sakarya’da vurgun: Birisi ağır 2 kadın yaralandı

Edinilen bilgiye göre Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi'nde meydana gelen olayda aralarında ailevi nedenlerle geçimsizlik Azer P. isimli koca ile 27 yaşındaki Buket P. isimli eşi arasında tartışma çıktı. Tansiyonun an be an yükseldiği o anlarda çıkan kavga olayda iddiaya göre sinirlerine hakim olmayan Azer P. evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Olay sırasında kanlar içinde yere yığılan genç kadın kan kaybederken, iddiaya göre Azer P. bu kez annesi Safiye T.isimli kadını da tüfeğin dipçiğiyle darp etti.

AĞIR YARALI



Bir anda dehşet yaşanan caddede silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan ihbarla birlikte bölgeye önce polis ekibi geldi. Evde yaralılar olduğunu gören görevli polis ekibi 112 Acil Ambulans ekibi çağırdı. Olay yerine gelen iki ambulans yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrasında hayati tehlikesi olan genç kadın ameliyata alındı.

GÖZALTINA ALINDI



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Azer P. isimli koca sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı. Aralarında geçimsizlik olduğu ileri sürülen çift arasında yaşanan kanlı kavga mahalle sakinlerini şok etti. Öte yandan genç kadının vurulduğunu duyan yakınları hastaneye akın etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.