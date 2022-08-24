Sakarya’da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı





"İÇERİDE İNSANLAR PANİK HALİNDEYDİ"

Kazaya karışan otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaşadıkları panik anlarını anlattı. Yolcu Aşır Durgut, "Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu. Ben 10 numaralı koltuktaydım olayı birebir gördüm. İlk etapta kapılar açılamadı ve ben aracın hava alması için bende çekiçle camları kırdım. İçeride insanlar panik halindeydi. Ben Ankara'dan bindim otobüse Adapazarı otobanından çıktık yola girdik daha otobüs hızını bile alamadı sadece bizi sıkıştıran taksi oldu" dedi.