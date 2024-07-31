Sakarya’da zamanla yarış: Fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi!





DİREKSİYONU ACİLE ÇEVİRDİ

Camili 2 yönüne hareket halindeyken ilk sapaktan hastane yönüne yönelen otobüs, şoförün de gayretiyle dakikalar içinde Yenikent Acil Servis'e ulaştı. 112 ekiplerine teslim edilen kadın, yolcuların da yardımıyla sedyeye koyularak araçtan indirildi ve tedavi altına alındı. Yaşanan bu olay, otobüs kamerası tarafından saniye-saniye kaydedilirken şoförün ve yolcuların seferberliği izleyenlerin takdirini topladı.



Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün 23 numaralı otobüsümüzde yaşanan olay, şehrimizde yardımseverliğin ve dayanışmanın önemli bir örneği oldu. İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyoruz. Bu arada hastaneye kaldırılan vatandaşımızın da sağlık durumunun çok iyi olduğu bilgisini paylaşmak isteriz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.