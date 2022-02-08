Sakarya’da zincirleme trafik kazası! 12 kişi yaralandı

Güneşler Mahallesi çevre yolu ışıklarında bir otomobil ve kamyonet ile özel halk otobüslerinin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrularak aydınlatma direğini yıkan otomobil refüjde durdu. Kamyonet ve otobüslerin çarpışması da trafik lambalarının devrilmesine neden oldu.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 12 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan çevre yolunun Erenler yönü, çalışmaların ardından açıldı.