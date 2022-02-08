Sakarya’da zincirleme trafik kazası! 12 kişi yaralandı

Güneşler Mahallesi çevre yolu ışıklarında bir otomobil ve kamyonet ile özel halk otobüslerinin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrularak aydınlatma direğini yıkan otomobil refüjde durdu. Kamyonet ve otobüslerin çarpışması da trafik lambalarının devrilmesine neden oldu.