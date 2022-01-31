7 kişi hayatını kaybetmişti! Sakarya’daki havai fişek faciasının 7. celsesi başladı

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'ndeki cezaevi kampüsü salonda başlayan 7. celse öncesinde polis geniş güvenlik önlemleri alırken, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun, tutuklu sanık Hasan Ali V., tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C., Erşan Ö., Asiye A., Aslı B., tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, Covid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasıda yoklama yapılmasının ardından tarafların esas hakkındaki savunmalarını gönderdikleri, bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeler ve diğer gelen belgeler zapta geçirildi.

Bir önceki duruşmada sunduğu, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanıklar Yaşar C. ile Hasan Ali V'nin tutukluluk halinin devamını istedi. Müşteki Muammer Y., Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına katılmadığını belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi.

Müşteki Rabiye A. ise mahkemelerle patlamada hayatını kaybeden kardeşi Muhammet A. sayesinde tanıştığını dile getirerek, "Yaşamaya, anlamaya çalışıyorum ama kimseyi suçlamıyorum alenen bu yapıldı demiyorum. Kardeşimin başına bir şeyler geldi, bir şeyler oldu. Benim kardeşim mert bir insandı. Onu tanımadan, bilmeden adını ağzına alan herkes onun hakkına girmiş oldu. Her şey ortaya çıksın, adalet yerini bulsun istiyorum. Kardeşim 26 yaşında bize son kez veda edemeden can verdi" diye konuştu. Müşteki Aysel A. da şikayetçi olduğunu belirterek, adalet istediğini söyledi.

Müştekilerin avukatı Şerafettin Can Atalay da olayın bir iş cinayeti olduğunu iddia ederek, "İnsanlar yoksulluğa mahkum edilip sonra yoksullukları istismar edilerek ölüm koşullarında çalışmaya mecbur edilmiş insanlar. Ali Rıza Ergenç C., telefon başında müştekileri arayarak dosyasına vazgeçme beyanı koydurttu. Bu, kastın ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkartan bir husustur. Mütalaanızı değiştirmenizi talep ediyoruz. Kaçak barut üretiliyordu ve bu kaçak barut üretimi saklanmaya çalışıldığı için bu olay oldu. Olası kasttan ek savunma isteyiniz." dedi. Diğer müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılması yönünde beyanda bulundu. Mahkeme, verilen aranın ardından tarafların esasa ilişkin savunmalarını almaya devam edecek.

Mahkeme öncesinde müşteki ve avukatlarından basın açıklaması yaptı.

Duruşma öncesi müştekiler ve avukatları tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan, patlamada ölen Halis Yılmaz'ın kız kardeşi Merve Nur Yılmaz, önceki duruşmada akla ve vicdana sığmayacak şeyler yaşandığını savundu. Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Tepeçınar ise bu davayla Türkiye'deki işçi sınıfının öldükleri takdirde bile gerçek haklarının verilmesini istediklerini belirterek, "İnşallah yüce Türk adaleti bizi yanıltmaz." dedi.

Avukat Can Atalay, müştekilerin, Türkiye'de en ucuz şey işçi canı olmasın diye mücadele ettiklerini anlatarak, "Bu, göz göre göre gelen bir cinayet. Görmüşler, olursa olsun demişler. Daha önceden olmuş, başlarına hiçbir iş gelmemiş. Olası kasttan aşağısı olmaz. Ali Rıza Ergenç C, geçen hafta bütün işçileri aradı. Parayla satın almaya çalıştı. Bir sanık düşünün, sadece yaşı gerekçesiyle tutuklanmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan duruşmanın 3 gün boyunca sürmesi ve dosyanın karara bağlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu Büyük Coşkunlar Havai Fişek fFbrikası'nda 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç., davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuştu. İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı B. ile sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. tahliye edilmişti.