Sakarya’daki orman yangını kontrol altına alındı

'BAZI EVLERİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE ETTİK'

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "15.30 sıralarında gelen ihbar üzerine 10 dakika içinde bütün ekipler bölgeye geldi. 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç, 210 personel müdahale etti. Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Hızlı bir müdahale ile etrafı çevrilerek, kontrol altına alındı. Şu anda helikopterler de havadan müdahaleyi sürdürüyorlar. Ben geçmiş olsun diyorum mahallemize ve şehrimize. Ekiplerimiz mücadeleye ve soğutma çalışmalarına devam edecekler. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Burada bir süre daha takip edeceğiz. Soğutma işlemleri de devam edecek. Yerleşim yerine yakın bir yerdeydi. Bazı evleri de tedbir amaçlı tahliye ettik. Ama yerleşim yerlerine yaklaşamadan ekiplerimiz müdahale ederek yangını durdurmuş oldu" dedi.