Sakat kalan muavin: Hakkımı istiyorum

Kaza 2020 yılının Temmuz ayında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüslerde muavinlik yapan Fatih Duygucu evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duygucu daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi gördü. Duygucu kaza sonrası ayak bileğinden yaralandığı için sakat kaldı. Bu nedenle işinden de oldu.

Avukat Uğur Türkmen aracılığıyla dava açan Duygucu, cep telefonuyla konuşurken karşıdan karşıya geçtiği için yüzde 100 kusurlu bulundu. Özel bilirkişi raporuyla tekrar mahkemeye başvuran avukat Türkmen, müvekkilinin 45 bin lira tazminat almasını sağladı. Ayağından sakatlandığı için çalışamadığını belirten Duygucu, "Diz kapağımdan aşağısı vida ve platin ile kaplı. Olay yerinde basit bir kriko ile çizim yapıldı ve ben haksız çıkartıldım. Bundan dolayı da mağdur oldum. İş bulamıyorum. Annem kalp hastası, amacım para da değil. Hukukun kapatmış olduğu dosyanın tekrardan açmasını bekliyorum" dedi.

Bekledikleri tazminatın 4'tie birini aldıklarını ifade eden Duygucu, "Komik bir rakam geldi. Ben bu haldeyken karşı tarafın ceza almasını istiyorum. Telefon ile konuştuğum için haksız çıktım. Tamam ben haksızım ama olduğumuz bölge okul bölgesi. Kameralarda da gözüküyor araç bana çarparken yavaşlamıyor. Tek isteğim sesimin duyulması" derken, Avukat Uğur Türkmen ise, "Ceza dosyası kapandığında bizde özel bilirkişiden rapor aldık ve tazminat için sigorta tahkim komisyonuna başvurduk. Müvekkilimizin yüzde 25 haklılığı tespit edildi ve gerçek alması gereken 180 bin liranın 4'te 1'i olan 45 bin lira verilmesine hükmedildi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor" diye konuştu.