‘Sakin şehir’de kıskançlık cinayeti

MUĞLA'NIN, NASA'nın fotoğraflarını da paylaştığı, aynı zamanda "Sakin Şehir" unvanını da taşıyan dünyaca ünlü tatil beldesi Akyaka'da, bu kez silahlar konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Bayram Hamal (39), otomobilliyle seyir halindeyken, aynı zamanda akrabası olan husumetlisi Özcan Emreoğlu ile kardeşi Ali Emreoğlu'nu ve ayrı yaşadığı eşi F.H.'yi gördü. Aracından inen Hamal, tartıştığı Emreoğlu kardeşlere, 10 el ateş etti. Özcan Emreoğlu göğsünden, Ali Emreoğlu sağ kolundan, kavgayı ayırmaya çalışan, bölgedeki bir restoranın garsonu Zihni Çelik ise bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan Emreoğlu, yaşamını yitirdi. Kavaklıdere ilçesindeki yol kontrolünde yakalanan Hamal, eşi ile akrabası Ali Emreoğlu'nun ilişkisi olduğunu öne sürdü.