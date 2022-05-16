Haberler Yaşam Haberleri Sakine Kültür cinayetinde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:02

Sakine Kültür cinayetinde flaş gelişme

DHA
Sakine Kültür cinayetinde flaş gelişme

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulunan Sakine Kültür (37) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İbrahim Barkın tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarındaki şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu saptandı.

Olayla ilgili İbrahim Barkın ile Y.K. ve H.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Barkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Otopsisi tamamlanan Sakine Kültür'ün cenazesinin Van'a gönderildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!
Böyle kalabalık az gördüm
İsveç'ten NATO üyeliği için Türkiye adımı: Heyet gönderecekler!
19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Estetik olmak istedi hayatı karardı! 'Acılarla uyanıyorum'
Son dakika | Yanındaki kadını darbeden şahıs tekme tokat dövüldü!
Son dakika: Sevinç ve gurur bir arada! Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk uçuşlar başladı
İBB uyarıları dikkate almadı, kimyasal atıkları Tekirdağ'a bıraktı: "Kirli elleriniz çekin!"
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakine Kültür cinayetinde flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA