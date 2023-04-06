Sakız kutusunda çıkan eroine 12 yıl, 6 ay hapis

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına 'uyuşturucu' suçundan tutuklu yargılanan C.H. SEGBİS' le katılırken, tutuklu yargılanan E.G. duruşmaya jandarma tarafından getirildi. Tutuksuz yargılanan Aynur K. duruşmaya katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu.

14 YAŞINDAN BERİ CEZAEVİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmaya jandarma tarafından getirilen sanık E.G. (20) suçsuz olduğunu ve 14 yaşından beri cezaevinde olduğunu söyledi. Yine Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nde 'uyuşturucu' suçundan tutuklu yargılanan sanık C.H. olayla hiçbir ilgisi olmadığını, uyuşturucu satmadığını söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu yargılanan E.G. ve C.H. adli kontrol cezası ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, duruşmaya katılmayan sanık kadın Aynur K. 'Uyuşturucu' suçundan 12 yıl, 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

23 Ocak 2022 tarihinde polis ekiplerince Su gözü Mahallesi, Kütürüp Caddesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Belirlenen ikamette bulunan şüpheliler E.G. ve C.H. yaşı küçük kız çocukları S.M, B.Ü. bulunduğu olayda camdan aşağı atılan sakız kutusunda yapılan incelemede polis ekipleri 12 parça halinde 10,41 gram gelen eroin ele geçirdi. Polis tarafından yapılan aramada ikamette bulunan şüphelilerden E.G, C.H. yaşı küçük kız çocuklarının üzerlerinden uyuşturucu madde çıkmazken, şüphelilerden Aynur K. üzerinde yeşil reçeteyle alınan 2 adet Soboxone hap ele geçirildi. Şüpheli E.G. ve C.H. atılan sakız kutusundaki eroin maddesinin Aynur K. a ait olduğunu söylerken, M.Y. eroin maddesini Öykü olarak bildiği şüpheli Aynur K. 300 TL karşılığında satın aldığını söyledi. Gözaltına alınan E.G. C.H. ve Aynur K. emniyet müdürlüğüne götürüldüler.