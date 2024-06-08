Sakızdaki gizli tehlike

Yeni bir araştırma, sakız ve diş macunu gibi birçok üründe kullanılan "ksilitol" isimli düşük kalorili yapay tatlandırıcının kalp krizi ve felce yol açabileceğini ortaya koydu. "European Heart Journal" dergisinde yayımlanan çalışmada, 2004-2011'de kalp rahatsızlığı için tedaviye alınan hastaların bin 157 kan örneği ile yüksek kalp rahatsızlığı riski altındaki 2 bin 100 kişinin kan örnekleri incelendi. Ksilitolun, kanın daha kolay pıhtılaşmasına neden olabildiğini tespit eden araştırmacılar, pıhtıların kalbe ulaşmasıyla kalp krizine, beyne ulaşmasıyla da felce yol açabileceğini belirledi. Araştırma ekibinden Dr. Stanley Hazen, ksilitolun obezite ve diyabet gibi hastalığı bulunanlara alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerek, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.