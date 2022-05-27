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Giriş Tarihi: 27.5.2022 16:09 Son Güncelleme: 27.5.2022 16:17

Saklambaç oynarken çöp kovasına girdi! 2 saat mahsur kaldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Saklambaç oynarken çöp kovasına girdi! 2 saat mahsur kaldı

Gaziantep’te parkta saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışan ve yaklaşık 2 saat mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 4 yaşındaki Vahid Elhalef, saklanmak için parktaki çöp kovasını seçti. Ancak girdiği çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşlarından yardım istedi. Yakınlarının yardımıyla da sıkıştığı yerden kurtulamayan küçük çocuğun kurtarılması için itfaiyeye haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekibi, minik Vahid'i yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldığı çöp kovasından kurtararak ailesine teslim etti. Müdahale sonrasında Vahid'in yakınları, itfaiye ekibine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

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Saklambaç oynarken çöp kovasına girdi! 2 saat mahsur kaldı
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