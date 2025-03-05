Haberler Yaşam Haberleri Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulmuştu! Vicdansız anne hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 5.3.2025 20:43 Son Güncelleme: 5.3.2025 21:12

Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulmuştu! Vicdansız anne hakkında flaş karar

İstanbul'da saklambaç oynayan çocuklar, boş arazide ölü bebek buldu. Çalışma başlatan polisler, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek bilinçli şekilde düşük yaptığını ve ölü bebeği boş araziye üzerini taşla kapatarak bıraktığını belirledi. Endonezyalı kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba H.A. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Anne P.N.D. ise sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulmuştu! Vicdansız anne hakkında flaş karar

Korkunç olay önceki gün saat 18.40 sıralarında Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu.

Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı. Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba H.A'yı gözaltına aldı. Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı H.A.'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında baba H.A., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Anne P.N.D. ise sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulmuştu! Vicdansız anne hakkında flaş karar
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