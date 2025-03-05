Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulmuştu! Vicdansız anne hakkında flaş karar

Korkunç olay önceki gün saat 18.40 sıralarında Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu.
Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı. Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba H.A'yı gözaltına aldı. Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı H.A.'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.