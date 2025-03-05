Saklambaç oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek bulmuştu! Vicdansız anne hakkında flaş karar

Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı. Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.