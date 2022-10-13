Saklambaç oyunu, facia ile bitti!

Kocaeli İzmit İlçesi Alikahya Mahallesi İncirli Sokak'ta önceki gün saat 16:00 sularına meydana gelen olayda, sokakta arkadaşları ile oyun oynayan 4 yaşındaki Umut Özsoy, o esnada sokakta park halinde bulunan Beytullah A. yönetimindeki otomobilin arkasına saklandı. Çocuğu fark edemeyen sürücünün aracını hareket ettirmesi üzerine,bu esnada elinde bulunan ekmeği düşüren ve aracın altından almaya çalışan minik Umut aracın altında kaldı.

Durumu fark eden sürücü, hemen yaralanan çocuğu alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak ağır yaralanan Umut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan Nalburculuk yapan Şenol Özsoy ve Meryem Özsoy çiftinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Umut'un canezesinin, İzmit Alikahya Hayırsevenler Camiinde kaldırılarak Koruktepe Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.