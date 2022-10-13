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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Saklambaç oyunu facia ile bitti

ABBAS ÇAKAR
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Saklambaç oyunu facia ile bitti
Kocaeli İzmit ilçesinde arkadaşları ile saklambaç oynayan 4 yaşındaki Umut Özsoy, bir aracın arkasına saklandı. Bu sırada elindeki ekmeği aracın altına düşüren küçük çocuk, ekmeğini almaya çalıştığı sırada aracın hareket etmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Beytullah A. gözaltına alındı.



Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Umut Can Orhon (20), önceki akşam G.A. ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Ardından Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Orhon, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolü kaybederek takla attı. Orhon olay yerinde öldü. Isparta'da bir firmada kuryelik yapan Veli Metehan Çakır'ın (20) kullandığı motosiklet bir kamyonetle çarpıştı. Çakır hayatını kaybetti. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ö. (53) bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

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Saklambaç oyunu facia ile bitti
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