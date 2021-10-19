Saklandıkları hücre evlerinde yakalandılar

Trabzon'da FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından saklandıkları hücre evinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekipleri(TEM) ve İstihbarat ekiplerince yapılan operasyonda, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Erdoğdu mahallesindeki saklandığı hücre evinde yakalanan ve ihraç öğretmen olduğu öğrenilen Miktad Moral'in 6 yıl 3 ay, Akçaabat'ın Söğütlü mahallesinde saklandığı hücre evinde yakalanan ve FETÖ'nin yurtlarında müdür ve muhasebeci gibi görevlerde bulunan Osman Fatih Şimşek'in ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hücre evlerine yapılan operasyonla yakalanan 2 şahıs, Emniyetteki işlemlerinin ardından Bahçecik Kapalı Cezaevine teslim edildi.