Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti. Hint Keneviri yetiştirilen adrese operasyon düzenlendi ve E.E. isimli uyuşturucu madde satıcısı, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 26 adet saksı içerisinde toplam ağırlığı 3 kilo sekiz gram olan 73 kök Hint Keneviri, 211 gram Esrar maddesi, 145 gram Hint Keneviri tohumu, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve 50 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saksılara ekilmiş halde buldular… Yakalandı ve tutuklandı | Video