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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Sakura ağaçları çiçek açtı

Sakura ağaçları çiçek açtı
İstanbul'daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde, Türk-Japon dostluğunun simgelerinden ve baharın müjdecisi kabul edilen sakura ağaçları çiçek açtı. "Japon kiraz ağacı" olarak bilinen sakuralar, bahçede görsel şölen oluşturdu. Sakura ağaçları, bahçeye gelen ziyaretçilere ilkbahar güzelliği sunuyor. Japon kültüründe aşkı ve tutkuyu simgeleyen, baharın ve yenilenmenin müjdecisi olan kiraz ağaçları, 23 Ekim 2005'te törenle botanik bahçesindeki Ertuğrul Adası ve çevresine dikildi. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdür Yardımcısı Salih Sercan Kanoğlu, bahçede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sakuraların dostluk ağacı olarak bilindiğini belirterek, "Bu sene biraz daha erken çiçeklendiler. Sakuralar bir hafta daha çiçekli kalmaya devam edecek" dedi.

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Sakura ağaçları çiçek açtı
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