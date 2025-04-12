Salça bidonlarıyla uyuşturucu satarken yakalanan 1 kişi tutuklandı

Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da durumundan şüphelendikleri Y.E., E.E. ve B.Y.'yi takibe aldı. Şüphelilerin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve girdikleri görüldü. Evden çıkarken otomobile bindikleri sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri otomobilden inip yaya olarak kaçtı. Şüpheli, sokak aralarında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili Y.E., E.E. ve B.Y. gözaltına alındı.

SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU ZULASI

Otomobilde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalar sonucu nakit 18 bin lira ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerin adresine giden Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, salça bidonlarının içerisine gizlenmiş 4 parça halinde, 1 kilogram 205 gram uyuşturucu madde, satışa hazır halde parçalara ayrılmış 7,3 gram uyuşturucu madde ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Y. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.