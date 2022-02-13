Sandalyeli saldırıda 14 polis yaralandı

SultangaziUğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun 'pavyon' gibi kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, denetime gittikleri adreste saldırıya uğradı. Salondaki kalabalık grup ile polis ve zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Alkollü oldukları belirtilen ve taşkınlık yapan kalabalık, salonun üst katına sıkıştırdığı polislere sandalyelerle saldırdı. Atılan sandalyeler nedeniyle yaralanan 14 polisten ikisinin burun ve kolunda kırıklar oluştu. Takviye gelen Çevik Kuvvet, biber gazı kullanarak müdahale ettiği gruptan 26 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlar adliyeye sevk edildi.