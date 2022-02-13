Haberler Yaşam Haberleri Sandalyeli saldırıda 14 polis yaralandı
Giriş Tarihi: 14.2.2022

Sandalyeli saldırıda 14 polis yaralandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sandalyeli saldırıda 14 polis yaralandı
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun 'pavyon' gibi kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, denetime gittikleri adreste saldırıya uğradı. Salondaki kalabalık grup ile polis ve zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Alkollü oldukları belirtilen ve taşkınlık yapan kalabalık, salonun üst katına sıkıştırdığı polislere sandalyelerle saldırdı. Atılan sandalyeler nedeniyle yaralanan 14 polisten ikisinin burun ve kolunda kırıklar oluştu. Takviye gelen Çevik Kuvvet, biber gazı kullanarak müdahale ettiği gruptan 26 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlar adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
Safiye Soyman 'Anne ayağımda karıncalanma var' dedi ve…
Meksika'da cenaze törenine iki ayrı saldırı düzenlendi! 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: 13 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
Polislere sandalyeli saldırı: 14 polis yaralandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sandalyeli saldırıda 14 polis yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA