Saldırdıkları doktordan özür dileyip tatlı ikram ettiler

M.A.'nın yakınları, sabah saatlerinde acil servise gelerek Dr. Karagöz ile diğer çalışanlardan özür dileyip, tatlı ikram etti. Özür dileyen hasta yakını, "Bizim bunu yapmamıza rağmen siz hastamıza müdahale ettiniz. Sizin gibi doktorlardan ve sağlık çalışanlarından özür dilerim" dedi. Karagöz de emniyete giderek şikayetinden vazgeçti.