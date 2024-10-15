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Giriş Tarihi: 16.10.2024

Saldırganın 43 suç kaydı çıktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Saldırganın 43 suç kaydı çıktı
Konya'da birçok suçtan kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Galip Durdu (27) saklandığı evdeki bazanın altında yakalandı. Durdu'nun kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Başlığı güzel atın. Her şey güzel olsun' demesi dikkat çekti. Öte yandan ihbara giden polis ekibine saldıran 29 yaşındaki Emre Köroğlu, bir polisi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırganın, 43 suç kaydı çıktı. Samsun'da da uyuşturucu kullandığı ileri sürülen T.G.'nin (32) evine oprasyon düzenlendi. T.G., saldırdığı polislerden ikisini bıçakla yaraladı. Polis zanlıyı silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
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Saldırganın 43 suç kaydı çıktı
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