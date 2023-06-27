Haberler Yaşam Haberleri Saldırganın elinden tüfeğini aldı! Ailesini ölümden kurtardı
Giriş Tarihi: 27.6.2023 02:58

Saldırganın elinden tüfeğini aldı! Ailesini ölümden kurtardı

Samsun'da bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2'si kadın 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak hastanelik oldu. Olayda eşi, kız kardeşi ve arkadaşı yaralanan genç, saldırganın elinden tüfeği alarak ailesini ölümden kurtardı

İHA
Saldırganın elinden tüfeğini aldı! Ailesini ölümden kurtardı

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerine bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibinin oğlu M.T., aralarında husumet bulunan C.D. ve E.D. adlı kadın ile T.A. adlı şahsa pompalı tüfekle ateş açtı.

3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak hastanelik olurken, olayda eşi, kız kardeşi ile arkadaşı yaralanan F.D. adlı genç ise saldırganın üzerine atlayarak elindeki tüfeği alıp, ailesini ölümden kurtardı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den Wagner isyanı açıklaması: Yurt dışından tehdit edildik
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 köye 92 ev! Bakan Özhaseki görüntüleri paylaştı! Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA: Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan Tendürek Üs Bölgesi'ndeki askerlere bayram tebriği
ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırganın elinden tüfeğini aldı! Ailesini ölümden kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA