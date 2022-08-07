Saldırı girişimdeki PKK/YPG’li teröristlere ’cezalandırma operasyonu’

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, gerek Suriye'nin kuzeyinde gerekse Kuzey Irak'ta Pençe Harekâtları ile terör örgütüne ağır kayıplar veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde güvenlik güçlerine taciz ateşinde bulunarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

CEZALANDIRMA OPERASYONU YAPILDI

Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, yerleri tespit edilen PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşine ve saldırı girişimine karşı komandolar, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde 'cezalandırma operasyonu' gerçekleştirdi. Fırtına obüslerinde desteği ile komandoların yaptığı nokta operasyonda, 13 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirdi.

MSB: "TERÖRLE ETKİN MÜCADELE SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.