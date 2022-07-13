Saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere operasyon

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, gerek Suriye'nin kuzeyinde gerekse Kuzey Irak'ta örgüt ağır kayıplar veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li ağır silahlarla Barış Pınarı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, yerleri tespit edilen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimine karşı komandolar operasyon gerçekleştirdi. Fırtına obüslerle yapılan nokta operasyonda, 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler birlikte silah, mühimmat ve araçları da imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.