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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Saldırı, Tiktok challenge çıktı

Mersin’de yolda yürüyen üniversiteli 3 genç kıza yabancı cisim atarak birinin yaralanmasına neden olan motosikletli 2 kişi, 150 kişilik özel ekibin, yaklaşık 700 kameranın izlenmesi sonucunda yakalanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BEKİR COŞKUN
Saldırı, Tiktok challenge çıktı

Mersin'de yolda yürüyen üniversiteli 3 genç kıza yabancı cisim atarak birinin yaralanmasına neden olan motosikletli 2 kişi, 150 kişilik özel ekibin, yaklaşık 700 kameranın izlenmesi sonucunda yakalanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay;18 Kasım Cuma akşamı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı. Atılan cisim 3 genç kızdan Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, motosikletle gelen şüpheliler izlerini kaybettirdi. Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan Aslan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

TANINMAMAK İÇİN YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Olayın ardından zanlıların yakalanması için Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 150 kişilik özel ekip oluşturuldu. Kafalarında kask bulunan ve olaydan sonra mobilet üzerinde sürekli yer değiştiren şüphelilerin belirlenmesi için bölgedeki yaklaşık 700 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlıların adresini ve kimliklerini tespit ederek, olayın 17 kilometre uzağında yakaladı.

"BİZİ NASIL BULDUNUZ"

Bilal K. (26) ile Ahet K. (26) adlı şüpheliler, yakalandıkları esnada, 'Bizi nasıl buldunuz?' şeklinde şaşkınlıklarını ifade ettiği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde, olayı 'Tiktok'taki balon atma 'chalange'dan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri kaydedildi. Zanlıların, genç kızlara attıkları cismin ise içerisinde su bulunan balon olduğu ifade edildi.

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Saldırı, Tiktok challenge çıktı
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