Saldırıda yaralanan polis şehit oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Binası yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan polis memurlarından Cemal Bozkurt'un (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit polis Cemal Bozkurt, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedaviye alınmıştı.

Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, "9 Mart 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında, İlimiz Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında; takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır. Şehit polis memurumuza Allah'tan (cc) rahmet; ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı komiser yardımcımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BAKAN SOYLU: KAHRAMAN POLİSİMİZ ŞEHADETE KAVUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit polisle ilgili "Şanlıurfa'da şüpheli bir aracı takip eden Kahraman iki Polisimiz, araçtan yapılan hain saldırının hedefi oldu. Kahraman Polis Memurumuz Cemal Bozkurt, şehadete kavuştu. Ağır yaralı Komiser Yardımcımız Abdullah Yasir Binici kardeşimiz için dua ediyoruz." mesajını paylaştı.