Saldırıya uğrayan hâkime ‘kasten yaralama’dan dava

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi Fırat Özdemir, bir taşınmazın kıymet takdiri için keşfe gitti. Özdemir, tanımadığı Ali İhsan Yıldırım'ın saldırısına uğradı. Özdemir, kendisine saldıran kişiyi tabancasıyla bacağından vurdu. Yapılan incelemelerde Yıldırım'ın, o esnada epilepsi nöbetinin etkisiyle kontrolsüz hareketler sergilediği ve önce şoföre, ardından mahkeme hâkimine yöneldiği belirlendi. Hâkim Fırat Özdemir, HSK Teftiş Kurulu'na verdiği savunmasında, "Arkamdan saldırdı. Saldırıyı defetmek amacıyla bacağına tek el ateş ettim" dedi.tek el ateş ettim" dedi. Özdemir hakkında "kasten yaralama" suçundan son soruşturmanın açılması talep edildi.