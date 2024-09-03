Saldırıya uğrayan hamile mimar bebeğini kaybetti

Aksaray Çiftlik Mahallesindeki bir şantiyede 21 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Mimar Tacinur Öztürk Günseven, subasman (yapıların zemin kat seviyesinin hemen altında yer alan ve temeli taşıyan kısım) temelinde demirlerinin eksik olduğunu belirterek temelin atılmamasını istedi. Bunu da yapı denetime bildirdi. Çıkan tartışmanın ardından Günseven, oradan ayrılıp ofise geçti. Genç mimar iddiaya göre burada şantiye sahibi Yavuz G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Hamile olan Günseven, ofisteki diğer çalışanların yardımıyla saldırıdan yara almadan kurtuldu. Genç mimar emniyete giderek şikayetçi oldu. Yavuz G. de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.