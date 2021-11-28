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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Saldırıya uğrayan kadının yüzü felç oldu

Saldırıya uğrayan kadının yüzü felç oldu
Ablasının nişanı için gittiği Beyoğlu'nda tanımadığı bir kişi tarafından darbedilen genç kadın felç geçirdi. Ailesiyle 24 Ekim'de Taksim'deki bir restoranda yemeğe giden Zehra Meraklı (24), tuvaletini kullanmak için Asmalımescit'teki başka bir restorana girdi. Meraklı, mekandan çıkarken geçişi engelleyecek şekilde oturan yabancı uyruklu bir kişiye uyarıda bulundu. Ancak bu kişi Meraklı'yı darbetmeye başladı. Yere düşen Meraklı çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, saldırgan kaçtı. Kafa travması geçiren Meraklı'nın yüzünün sol tarafında kısmi felç oluştu. Meraklı, "4 gün hastanede kaldım. Doktor doktor geziyorum. Yüzümün bir kısmında kırıklar, çenemde yamukluk var, yemek yiyemiyorum. Kısmi felç geçirmeme rağmen hala tedaviye başlanmadı" dedi. Saldırganın bir an önce yakalanmasını isteyen Meraklı, tedavisi için destek beklediğini sözlerine ekledi. AA

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Saldırıya uğrayan kadının yüzü felç oldu
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