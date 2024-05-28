Saldırıya uğrayınca merdivenden yuvarlandı

rzurum Oltu'da köpeklerin saldırdığı 53 yaşındaki kadını çevreden yetişen insanlar kurtardı. Oltu Karayolları Mahallesi Esenevler Kooperatifi önünde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Hülya Altınok'un (53) merdivenlerden düşmesi sonucu kolu ve burnu kırıldı. Yaralanan Altunok'un Oltu Devlet Hastanesi'nde kolu ve burnu alçıya alındı. Önceki akşam 19.30 sıralarında kendi evinden çıkıp babasının evine giderken dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altınok, "Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı, başkalarının yanmasın. Sokağa çıkmaya korkuyorum" dedi.