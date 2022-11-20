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Giriş Tarihi: 20.11.2022 23:11 Son Güncelleme: 21.11.2022 00:03

Salep alırken husumetlileri silahla saldırdı! Satıcı yaralandı, kendisi öldü

İstanbul Beyoğlu’nda seyyar satıcıdan salep alan Murat Fırat Canlı husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Seyyar satıcı Hasan Karakaya yaralandı Murat Fırat Canlı hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Salep alırken husumetlileri silahla saldırdı! Satıcı yaralandı, kendisi öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyyar salep satan Hasan Karakaya'dan salep alıp oturan Murat Fırat Canlı'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişililerce silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Murat Fırat Canlı olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Karakaya ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı.


Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Hasan Karakaya'yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti. Savcının yaptığı incelemelerin ardından Murat Fırat Canlı'nın cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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Salep alırken husumetlileri silahla saldırdı! Satıcı yaralandı, kendisi öldü
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