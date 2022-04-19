Haberler Yaşam Haberleri ‘Salgın bitti, endemi süreci başladı’
Giriş Tarihi: 19.4.2022

‘Salgın bitti, endemi süreci başladı’

AA
‘Salgın bitti, endemi süreci başladı’
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Kovid-19'da ağır pandemi, salgın döneminin bittiğini, 'endemi' sürecinin başladığını açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Yılmaz, salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini belirterek, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı" diye konuştu. Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi. Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

ENDEMİ İLE PANDEMİ FARKI
Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u pandemi ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı. "Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan endeminin pandemiden farkı, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
Kadıköy'de büyük panik: 1 dakika önce geçse ölüp gidecek!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2022 haccı açıklaması: Kaç kişi gidecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Salgın bitti, endemi süreci başladı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA