Salgın nedeniyle ara verilen Kudüs turları tekrar başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2015 yılından itibaren organize edilen ancak salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan Kudüs turları yeniden başladı. Türkiye'nin farklı illerinden tura katılan 33 kişi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından dualarla uğurlandı.





81 İLİMİZ KUDÜS'TE PROJESİ



İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, 2015 yılında umre bağlantı olarak başlatılan Kudüs turlarının salgının etkisi ile gerçekleştirilemediğini belirterek " Diyanet İşleri Başkanlığımızın geliştirdiği '81 İlimiz Kudüs'te projesi ile Kudüs ziyaretleri tekrar hayata geçirildi. Sene başında salgından dolayı gerçekleştiremedik. Türkiye'nin değişik yerlerinde 33 kişi ile ilk turumuzu gerçekleştireceğiz. Bu turlar değişik periyotlarla devam edecek" dedi.





ÇOK HEYECANLIYIZ



Afyon'dan gelerek tura katılanSultan ve Ahmet Çetinkaya çifti daha önce iki kez umreye bir kez de hac yaptıklarını belirterek "Camide imamımız böyle bir turdan bahsetti. Bizde gitmeye karar verdik. Oğlumuz da bizi gönderiyor. İlk mescidimiz , ilk kıblemiz olduğu için, Osmanlının ayak izlerini görebilmek için ziyarete gidiyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız" diye konuştu