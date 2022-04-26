Salgında 11 pilot hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk pilotu ve bir numaralı uçuş brövesine sahip Fesa Evrensev'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 26 Nisan'da kutlanan 'Dünya Pilotlar Günü' kapsamında Türkiye Havayolları Pilotları Derneği (TALPA) Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

TALPA Başkanı Okan Üreksoy, törende yaptığı konuşmada bir numaralı Türk pilot brövesi sahibi Fesa Evresel'in Türkiye semalarında ilk uçuşunu yaptığı 1912 yılının 26 Nisan gününün Türkiye'de 'Pilotlar Günü' olarak kutlandığını ifade ederek, 2014 yılında TALPA' nın girişimleriyle 'Dünya Pilotlar Günü' olarak kutlanmaya başlandığını belirtti.

SALGINDA 11 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Havacılık sektörü ve pilotluk mesleğinin salgın nedeniyle son 2.5 yıldır büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldığının altını çizen Üreksoy "Bu şekilde ortaya çıkan çeşitli belirsizlikler, biz pilotları maddi ve manevî bakımdan çok derinden etkilemiştir. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen, salgın sürecinde tüm meslektaşlarımız Covid-19'un bilinmez ortamında kurtarma uçuşları ve tıbbi malzeme öncelikli olmak üzere, kargo uçuşları ile fedakarca görevlerine devam etmişlerdir. Gerek görev, gerekse diğer ortamlardan dolayı yakalandıkları covid sebebiyle 11 değerli meslektaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız" dedi.