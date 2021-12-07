Salgının yayılım hızı düşüyor

TÜRKİYE'NİN aşılama kampanyası sonuçlarını vermeye başladı. Son günlerde Kovid-19 salgınının yayılım hızının düştüğüne dair bilgiler gelmeye başladı. Türkiye'de test pozitiflik oranı iki aydan sonra yüzde 6'nın altına indi. Son üç gündür ise bu oran sürekli düşüyor. Son rakam 5.7 idi. Buna karşın aktif vaka sayılarındaki düşüş beklendiği kadar hızlı değil. Halen 400 bine yakın aktif vaka bulunuyor. Türkiye'de haftalık vakaların yüzde 45'i yani yarıya yakın bölümü Marmara Bölgesi illerinden çıkıyor. Bu bölgedeki sanayi, kentlerin sıkışık olması, toplu taşım başta olmak üzere kalabalık alanların sık kullanılması vakaları etkiliyor. Doğu Anadolu'nun toplam vaka içindeki payı yüzde 1.9 olarak en düşük bölge. Güney Afrika'da tespit edilip hızla dünyaya yayılan Omicron varyantı ile ilgili gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor Avrupa'nın büyük bölümünde ve Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da da varyant görüldü. Ne kadar hastalık yapıp yapmadığı, diğer varyantlara göre daha ağır mı yoksa hafif mi olacağı önümüzdeki günlerde ülkelerden gelen veriler ile ortaya çıkacak. Ancak Omicron'un en önemli özelliği hızla yayılması. Güney Afrika'da vaka sayıları bir haftada yüzde 478 arttı. Türkiye'ye girdiği anda önce birkaç gün içinde ise 20-30 vakaya çıkacağı hesap ediliyor.
İLK KANI: YENİ ÖNLEME GEREK YOK
Omicron için şu anda ek önlem alınıp alınmayacağı da Bilim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarda değerlendiriliyor. Ancak şu anda mevcut önlemler ile yola devam edilecek. Dünyadan gelen ilk verilerek göre 'buna gerek olmadığı' kanısı hakim. Omicron'un hastalık yapma, hastaneye yatış, ölüm oranlarına göre gerekli önlemler devreye sokulacak. Ancak bunların kapanma şeklinde olması beklenmiyor.