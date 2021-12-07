Haberler Yaşam Haberleri Salgının yayılım hızı düşüyor
Giriş Tarihi: 8.12.2021

Salgının yayılım hızı düşüyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Salgının yayılım hızı düşüyor
TÜRKİYE'NİN aşılama kampanyası sonuçlarını vermeye başladı. Son günlerde Kovid-19 salgınının yayılım hızının düştüğüne dair bilgiler gelmeye başladı. Türkiye'de test pozitiflik oranı iki aydan sonra yüzde 6'nın altına indi. Son üç gündür ise bu oran sürekli düşüyor. Son rakam 5.7 idi. Buna karşın aktif vaka sayılarındaki düşüş beklendiği kadar hızlı değil. Halen 400 bine yakın aktif vaka bulunuyor. Türkiye'de haftalık vakaların yüzde 45'i yani yarıya yakın bölümü Marmara Bölgesi illerinden çıkıyor. Bu bölgedeki sanayi, kentlerin sıkışık olması, toplu taşım başta olmak üzere kalabalık alanların sık kullanılması vakaları etkiliyor. Doğu Anadolu'nun toplam vaka içindeki payı yüzde 1.9 olarak en düşük bölge. Güney Afrika'da tespit edilip hızla dünyaya yayılan Omicron varyantı ile ilgili gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor Avrupa'nın büyük bölümünde ve Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da da varyant görüldü. Ne kadar hastalık yapıp yapmadığı, diğer varyantlara göre daha ağır mı yoksa hafif mi olacağı önümüzdeki günlerde ülkelerden gelen veriler ile ortaya çıkacak. Ancak Omicron'un en önemli özelliği hızla yayılması. Güney Afrika'da vaka sayıları bir haftada yüzde 478 arttı. Türkiye'ye girdiği anda önce birkaç gün içinde ise 20-30 vakaya çıkacağı hesap ediliyor.

İLK KANI: YENİ ÖNLEME GEREK YOK
Omicron için şu anda ek önlem alınıp alınmayacağı da Bilim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarda değerlendiriliyor. Ancak şu anda mevcut önlemler ile yola devam edilecek. Dünyadan gelen ilk verilerek göre 'buna gerek olmadığı' kanısı hakim. Omicron'un hastalık yapma, hastaneye yatış, ölüm oranlarına göre gerekli önlemler devreye sokulacak. Ancak bunların kapanma şeklinde olması beklenmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kabusu sona erdi! Tarihin en kötü sezonu...
Son dakika haberi! Asgari ücret zammı için önemli açıklamalar: 2022 asgari ücret zam toplantısı yapıldı
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...
Yerli ve milli teknolojilerimiz sahne aldı! Katar Emiri Al Sani, Hürjet ve Gökbey'i yakından inceledi
Son dakika: Biden-Putin zirvesi sona erdi! Beyaz Saray'dan ilk açıklama... ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi
Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi başlıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Salgının yayılım hızı düşüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA