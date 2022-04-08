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Giriş Tarihi: 8.4.2022 06:48 Son Güncelleme: 8.4.2022 07:01

Salgınla mücadelede rahatlatan gelişme! Bayram sonrası yeni kararlar

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Salgınla mücadelede rahatlatan gelişme! Bayram sonrası yeni kararlar

Dünyayı kasıp kavuran kovit salgınından son gelen bilgiler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye bu konuyu bayram sonrası karantina ve kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu gündemine alacak.

Omicrondan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de omicrona benzer etkiler gösterdi. Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık kovite grip muamelesi yapıyor.



BAYRAM SONRASI KARARLARI

Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.



Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.



KARANTİNA VE MASKE

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi.



Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor. Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.



ANADOLU ENDİŞE DE KALKTI

En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu.



Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.

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Salgınla mücadelede rahatlatan gelişme! Bayram sonrası yeni kararlar
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