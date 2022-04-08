Salgınla mücadelede rahatlatan gelişme! Bayram sonrası yeni kararlar

Omicrondan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de omicrona benzer etkiler gösterdi. Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık kovite grip muamelesi yapıyor.
BAYRAM SONRASI KARARLARI
Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.
KARANTİNA VE MASKE
Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi.
Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor. Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.
ANADOLU ENDİŞE DE KALKTI
En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu.