Saliha hemşirenin cenazesi toprağa verildi

Acı haberi aldıktan sonra memleketi Niğde'den kızının cenazesini almak üzere Aksaray'a gelen genç hemşirenin babası Salim Tuncel, "Hastanede bir olay yaşanmış. Tam olarak ben de bilmiyorum. Çocuğum aklı başında bir çocuk. Kendini atacak yapıda bir çocuk da değil. 7. kattan hangi cesaretle kim atlar?" dedi.