Saliha hemşirenin ölümüyle ilgili hastane sahibide gözaltına alındı

Ereğli Kapı Mahallesi'nde doktor sevgilisi Halil İbrahim A'nın dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in hayatını kaybetmesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özel hastanenin sahibi Op. Dr. Türkcan Coşgun'un gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde bir özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi. Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Çiğdem Özkan tutuklanmış doktor Halil İbrahim A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.