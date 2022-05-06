Salonu kırdı geçirdi: ‘Bizde hiç değilse bıyık var’

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'da programlarına devam ederken Memur-Sen Erzincan İl Temsilciği Teşkilat Buluşmasına katıldı.

Salonda bulunanlara hitap eden Yıldırım, gündeme dair bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Türk dünyasına yönelik kurulan Aksakallar Konseyi'nin de başı olan Yıldırım, 'aksakal' konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen espirili diyaloğu şöyle anlattı;

"Yanıma yaklaşıp diyorlar ki. Başbakanım sakal nerede, sakalını göstererek sakal aksakal ama sakal yok. Ben ne diyorum bak sakal sende sıfat bende. Geçen bütün aksakallar tanışmak için topladık, şubatın başında İstanbul'da. 2 gün toplantı yaptık, beyin fırtınası yaptık aksakallılar olarak. Ne yapabiliriz Türk devletleri coğrafyasında. Nasıl devletlerimize, yöneticilerimize faydalı olabiliriz bir eylem planı hazırladık ona göre de Cumhurbaşkanımıza götürdüm. Oturduk etrafına şöyle bir baktı aksakallılar nerede dedi. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanım buradaki 6 tane ne sakal var ne bıyık var bizde hiç değilse bıyık var iyi bir başlangıçtır dedim" diye konuştu.

Yıldırım'ın bu anısı salondakileri kahkahaya boğdu. Yıldırım, konuşmasına Aksakalın ifade ettiği manayı şu sözlerle açıkladı;

"Tabi aksakalın asıl ifade ettiği mana bir akil insan olmak. Yani yöneticilere, ülkeye, ülkenin meselelerine karşı yönetimlere gerekli bilgileri hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap kitap olmadan anlatmaktır. İyi gideni de gitmeyeni de anlatmak. O yüzden aksakal müessesi Türk dünyasında çok önemseniyor."