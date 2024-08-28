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Giriş Tarihi: 29.8.2024

Saman çuvallarıyla uyuşturucu sevkiyatı

Saman çuvallarıyla uyuşturucu sevkiyatı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir kamyonu ve ona öncülük eden otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Otoparka çekilerek narkotik köpeği 'Jardi' ile yapılan detaylı aramada, kamyon dorsesinde saman çuvalları arasına gizlenmiş 57 kilo 850 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan araçlardaki Azad A., Cihan A., Hasan S. ve Sedat Z. tutuklandı.
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Saman çuvallarıyla uyuşturucu sevkiyatı
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