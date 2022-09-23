Saman tozu katili cezaevinde

KONYA'DA 'saman tozu' meselesi nedeniyle 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan katil zanlısı Nurettin Altunkaya (47) tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 31 Ağustos günü Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşanan dehşette, katil zanlısı Nurettin Altunkaya, 'saman tozu' tartışmasında komşuları Mahizer Erdemir (47), eşi Ayhan Erdemir (46) ile Firdevs Erdemir, Naif Erdemir ve kamyon şoförü Mahmut Bagış'ı tüfekle ateş ederek vurdu. Mahizer Erdemir ve eşi Ayhan Erdemir olay yerinde öldü. Polislere 40 el ateş ederek direnen katil zanlısı Altunkaya ise yaralı olarak ele geçirildi. Altunkaya'nın 2004 yılında Elazığ'da işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklandığı, 2014 yılında ise şartlı tahliye edildiği belirtildi.İki ailenin geçtiğimiz yıl da kavga ettikleri, savcılığa intikal eden olaya takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Katil zanlısı Altunkaya ise ifadesinde, "Daha önce de aynı konu nedeniyle kavga ettik. Beni darp ettiler. Olay emniyete intikal etti. Oraya samanı koymamaları konusunda defalarca uyardık. Hem evimizin önünü kapatıyor hem de kokusu, tozu oluyordu" dediği belirtildi. Hastanedeki tedavisini ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.