Samanlı Deresi’ne zehir akıyor

Bursa’da sanayi atığı sular Samanlı Deresi’ne verildi. Çevreciler uyardı: Kimyasal atıklar derelere aktıkça, Marmara’da yine müsilaj olacak
Çevre skandalının adresi bu kez Bursa oldu. Arıtma işlemi yapılarak salınması gereken sanayi atığı sular, Yıldırım ilçesindeki Samanlı Deresi'ne arıtılmadan verildi. Özellikle Gürsu, Kestel ve merkez Yıldırım ilçelerinin kesişme noktasında bazı sanayi kuruluşlarının atık sularını arıtmadan dereye deşarj ettiği belirlendi.
Atık suların boşaltıldığı alanı inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir "Burası Nilüfer çayını besleyen en önemli kollardan biri olan Samanlı Deresi. Bu derede sanayi atıklarının boşaltıldığı iki tane deşarj noktası görüyoruz. Birinden sıcak su akıyor. Bu arıtılmadan suyun dereye salındığını gösteriyor. Bu atık sular dereleri kirletiyor. Bugün (dün) Dünya Sulak Alanlar Günü. Sulak alanlarımızı besleyen sular kirletilmiş durumda" dedi.
Demir "Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ndeki müsilajı konuştuk. Marmara Denizi'ne akan, kimyasal atık taşıyan dereleri konuştuk. Bu dereler bu yıl da kimyasal sularla Marmara'ya akmaya devam ediyor. Bu kimyasal atıklar derelere salındığı müddetçe bu yıl da müsilajla karşı karşı kalacağız" diye konuştu.