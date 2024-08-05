Samanlıkta çıkan yangın hayvanları telef etti

İstanbul Silivri'de saat 15.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte yangın meydana geldi. Çiftlik içerisinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çabalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 koyun ölürken, çiftlikte bulunan bir traktör ile hafif ticari araçta yanarak kullanılamaz hale geldi.