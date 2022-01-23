Samatya cinayetinde müebbet hapis çıktı

İstanbul Samatya'da 10 yıl önce Ermeni asıllı Maritsa Küçük (85)'ün boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Murat Nazaryan, kendisini savunamayacak durumda olan bir insanı kasten öldürmek suçundan müebbet hapis ve 10 ay hapis cezasına mahkum olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Samatya'da ikamet eden annesi Maritsa Küçük'e 28 Aralık 2012 tarihinde telefonla ulaşamayan Bayizar Midilli, kardeşi Zadik Küçük'ü arayarak annesinin evine gitmesini söylediği, kısa bir süre sonra eve gelip kendi anahtarıyla kapıyı açarak içeri giren Zadik Küçük'ün de hemen kapının arkasında annesinin çıplak cesediyle karşılaştığı anlatılmıştı.

BOĞAZINI KESİP 12 KERE BIÇAKLADI

Canice işlenen cinayet sonrası yapılan otopside, Maritsa Küçük'ün boğazının kesildiği ve 12 yerinden bıçaklandığı, yüz kemiklerinin kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği kaydediliyordu. Elde edilen görüntülerde maktule Maritsa Küçük'ün 28 Aralık 2012 saat 14.09'da evinden çıkarak alışverişe gittiği, 15.05'de ise evine döndüğü, saat 15.18'de ise şüpheli bir kişinin evden çıkarken görüldüğü ve yapılan araştırmada bu kişinin Murat Nazaryan olduğunun tespit edildiği anlatılıyordu. Takibe alınan Murat Nazaryan ise 4 Mart 2013 tarihinde barındığı pansiyonda yakalanmıştı. Aynı gün yapılan DNA incelemesinde, olay yerinde bulunan bir kan lekesindeki DNA profile Nazaryan'a ait olduğu anlaşılmıştı. Sanık Murat Nazaryan hakkında "Canavarca hisle cinayet işlemek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyordu.

YARGITAY'DAN GERİ DÖNDÜ

2012 yılında Samatya'da evinde uğradığı saldırıda vahşice öldürülen Maritsa Küçük'ün cinayetiyle ilgili yürütülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Ermeni kökenli Türk vatandaşı 85 yaşındaki Maritsa Küçük'ü öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Murat Nazaryan'ın dosyası itiraz üzerine Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davadan haberdar edilmemesi nedeniyle dosyayı bozarak yerel mahkemece tekrar yargılama yapılmasını istemişti.

MÜEBBET HAPİS VE 10 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Yargıtay'ın dosyayı bozması sonrası İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar yargılaması yapılan dosyada savunması sorulan sanık Murat Nazaryan, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Kimseyle kavga eden bir insan değilim. Bu işi yapmadığımı biliyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum. Tanımıyorum. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Mahkeme başkanı Coşkun Kurt ve heyeti yapılan yargılama sonunda Murat Nazaryan'ı 'Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiyi Kasten Öldürmek' suçundan müebbet hapis, 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçundan da 10 ay hapse mahkum etti.

KATİLİN CEZASI KESİNLEŞTİ

İtiraz üzerine tekrar Yargıtay'a gönderilen dosya üzerinde geçtiğimiz günlerde karar verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek cezanın onanmasına karar verdi. Böylece 10 yıl süren ve 'Samatya Cinayeti' adını alan dosya, Murat Nazaryan'ın aldığı müebbet hapis ve 10 ay hapis cezasının kesinleşmesiyle kapanmış oldu.