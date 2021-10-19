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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:34 Son Güncelleme: 19.10.2021 16:44

Samatya Sahili'nde kıyıya ceset vurdu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Samatya Sahili’nde kıyıya ceset vurdu

İstanbul'da Samatya Sahili kayalıklarında kıyıya vurmuş ceset bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset üzerinde herhangi bir kimlik belgesine ulaşılamadı. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Fatih İlçesi'nde Samatya Sahili'nde yürüyen vatandaşlar, kayalıklar üzerinde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kayaklıklar üzerinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi. 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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Samatya Sahili'nde kıyıya ceset vurdu
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