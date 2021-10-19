Samatya Sahili’nde kıyıya ceset vurdu

Fatih İlçesi'nde Samatya Sahili'nde yürüyen vatandaşlar, kayalıklar üzerinde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kayaklıklar üzerinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi. 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi sürüyor.